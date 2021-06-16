Москва поставила новые ипотечные рекорды, заявил вице-мэр Владимир Ефимов
18:42 16.06.2021
|График: Правительство Москвы
Количество договоров по ипотечному жилищному кредитованию, заключенных в мае 2021 года, рекордно. Управление Росреестра зафиксировало рост в 319% по сравнению с данными 2020 года и 47% – с показателями 2019 года. Также с января по май в столице зарегистрировано максимальное количество ипотек за всё время учёта статистики. «В рамках программы за май в Москве было выдано 4700 кредитов общим объемом 31,7 млрд рублей. В целом за пять месяцев количество договоров составило 26 000 на 161,4 млрд рублей. Доля Москвы среди российских регионов стабильна и на начало июня составляет 27,9%», – прокомментировал статистику вице-мэр.
Всего с начала 2021 года в Москве зарегистрировано почти 50 тыс. ипотечных договоров в жилом сегменте, что на 65% превышает результат пяти месяцев 2020 года и на 38,5% опережает продуктивный 2019 год.
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