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НОВОСТИ

Генпрокуратура ДНР начала проверку об участии Протасевича в преступлениях в Донбассе — Пушилин

08:31 17.06.2021

Генеральная прокуратура ДНР проверит причастность гражданина Белоруссии Романа Протасевича к преступлениям против жителей Донбасса. Об этом 16 июня на встрече с журналистами в Донецке заявил Глава Республики Денис Пушилин.

«Нашей прокуратурой проводится проверка определенных данных. Он (Протасевич – прим. ДАН) находился в «Азове» в районе Широкино на мариупольском направлении. Какие были преступления, есть ли тому доказательства. После будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — отметил Пушилин.

ДАН (Донецкое агентство новостей)

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