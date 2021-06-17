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Антитела не нарабатывают до 10% вакцинированных от коронавируса - Проценко

09:05 17.06.2021 Источник: Эхо Москвы

До 10 процентов вакцинированных от коронавируса не нарабатывают антитела. Это признал главный врач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко. В то же время врачи напоминают, что механизм иммунного ответа намного сложнее, и не зависит только лишь от уровня антител, который обнаруживают анализы, а вакцинация даже при повторном заражении в любом случае резко снижает тяжесть течения заболевания.

По доле привитых от Covid-19 людей (ниже 10 процентов) Россия замыкает седьмой десяток стран. Из-за низких темпов вакцинации в Москве ее сделали принудительной для сотрудников ряда сфер, а также начали разыгрывать среди прививающихся автомобили.  Эхо Москвы

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