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НОВОСТИ

Китайский эпидемиолог уверен, что искать источник коронавируса следует в США

11:20 17.06.2021 Источник: Газета.Ru

Новый этап расследования по происхождению коронавирусной инфекции нужно проводить в Соединенных Штатах, уверен китайский эксперт-эпидемиолог Цзен Гуан. Об этом сообщает издание Global Times.

Эксперт объяснил, что после информации о первых случаях заражения COVID-19 в США в декабре 2019 года, надо проводить расследование в Америке. Также Гуан настаивает на том, что США не уделили данному факту должного внимания.

«Все объекты, связанные с разработкой биологического оружия в США, также должны стать предметом расследования», — обратил внимание ученый.

Эпидемиолог предполагает, что впервые коронавирус выявлен в США на месяц раньше, чем было официальное подтверждение.

При исследовании 24 тысяч образцов, взятых в рамках программы Национального института здравоохранения, в США со 2 января по 18 марта 2020 года, могло быть семь случаев COVID-19. Например, в Иллинойсе вирус мог циркулировать уже с 24 декабря 2019 года.

Ранее ученые выяснили, что COVID-19 появился в США в 2019 году. Большинство положительных образцов было собрано до появления первых зарегистрированных случаев в этих штатах.  Газета.Ru

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