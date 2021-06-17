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Роман Романенко: Полет тайконавтов должен стимулировать развитие российской космонавтки

16:31 17.06.2021

Отправка на орбитальную станцию «Тяньхэ» китайского корабля «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами – важное событие для космической отрасли всего мира, считает депутат Госдумы, бывший летчик-космонавт Роман Романенко. Напомним, сегодня ракета-носитель «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F») отправила на китайскую станцию первых космонавтов – или, как их принято называть в КНР, тайконавтов. Они будут осваивать создаваемую на орбите Земли китайскую станцию. «Первый полет китайских коллег на строящуюся станцию, с одной стороны, должен стать серьезным стимулом для развития российской пилотируемой программы, с другой – откроет большие возможности совместного освоения космоса. Полет продлится до сентября, что для Китая, конечно, прорыв и большое достижение. Поздравляю коллег и желаю новых значимых результатов!», - прокомментировал Роман Романенко.

Представители КНР планируют совершить еще 11 запусков к станции за последующие 1,5 года, полноценный запуск «Тяньхэ» запланирован на конец 2022 года.

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