Байден в Женеве посоветовал Путину подумать, нужно ли России увеличивать зависимость от Китая, сообщила Нуланд
18:00 17.06.2021 Источник: Интерфакс
Президент США Джо Байден в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным призвал подумать, следует ли России увеличивать зависимость от Китая, заявила в четверг замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
"Президент ясно призвал подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, учитывая планы Пекина на мировой арене", - сказала она, выступая в режиме видеоконференции на форуме в Братиславе Globsec 2021.
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