0
0
166
НОВОСТИ

Байден в Женеве посоветовал Путину подумать, нужно ли России увеличивать зависимость от Китая, сообщила Нуланд

18:00 17.06.2021 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным призвал подумать, следует ли России увеличивать зависимость от Китая, заявила в четверг замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Президент ясно призвал подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, учитывая планы Пекина на мировой арене", - сказала она, выступая в режиме видеоконференции на форуме в Братиславе Globsec 2021.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 17.06.2021
Депутата Заксобрания Петербурга Резника задержали после обысков у него
0
96
18:35 17.06.2021
В честь туристического города Волоколамска назовут самолет авиакомпании «Россия»
0
96
18:07 17.06.2021
Москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах
0
123
17:32 17.06.2021
Роскомнадзор подтвердил, что начал ограничивать доступ к двум VPN-сервисам
0
196
17:12 17.06.2021
Роботам в хирургии не доверяют больше трети россиян - исследование
0
187
17:00 17.06.2021
Посол Антонов на следующей неделе вернется в Вашингтон, сообщили в МИД РФ
0
187
16:32 17.06.2021
Байден действует искусно, понимая, чего он хочет добиться - Путин
0
302
16:31 17.06.2021
Роман Романенко: Полет тайконавтов должен стимулировать развитие российской космонавтки
0
269
16:12 17.06.2021
ПФР начнет информировать граждан о предполагаемом размере пенсии с 2022 года - Минтруд
0
262
16:04 17.06.2021
Заслуженный юрист России назвал законным решение об обязательной вакцинации в Москве
0
268

Возврат к списку