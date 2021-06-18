Обязательную вакцинацию от ковида, как в Москве, могут ввести в других регионах - Попова

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обязательная вакцинация части граждан от коронавируса, как в Москве, при необходимости будет введена в других регионах. Сейчас она вводится в Туле, заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Новый инструмент <...> - обязательная иммунизация групп риска, [которая] введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерове. И сегодня в Туле вводится, это важно. И этим инструментом при необходимости мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах", - сказала она на заседании ЦИК России.