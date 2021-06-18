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Голосование на выборах в Думу пройдет в течение трех дней с 17 по 19 сентября

15:32 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва и региональных выборах в сентябре будет проходить в течение трех дней подряд. Об этом на заседании Центризбиркома России в пятницу сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Мы пришли к выводу, учитывая ряд факторов, что необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день", - сказала Памфилова, добавив, что голосование пройдет в течение нескольких дней подряд - 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

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