В Москве начинают работать «свободные от коронавируса рестораны»
10:30 19.06.2021 Источник: Эхо Москвы
В Москве начинается эксперимент по работе т.н. «свободных от коронавируса ресторанов». Сообщалось, что раньше с инициативой выступили сами представители бизнеса. В мэрии сказали, что первоначально в таком формате заработают полтора-два десятка заведений.
Рестораны смогут работать после 23:00 при условии, что у всех посетителей есть сертификат о вакцинации от коронавируса. Там также на будет действовать требование о дистанции между столами. Сам сертификат должен подтверждаться специальным цифровым кодом.
Руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал «Эху Москвы», что в самих ресторанах прививка от коронавируса должна быть у не менее 60 процентов сотрудников.
НОВОСТИ
- 10:00 19.06.2021
- Число погибших при крушении L-410 в Кузбассе выросло до девяти человек - ДОСААФ региона
- 09:30 19.06.2021
- США выведут часть войск и вооружений из некоторых ближневосточных стран - WSJ
- 09:00 19.06.2021
- Тверская область ввела обязательную вакцинацию от коронавируса
- 08:50 19.06.2021
- США подготовили помощь Киеву на случай обострения ситуации на границе РФ и Украины - Псаки
- 08:40 19.06.2021
- Обрушение произошло на шахте в Кузбассе, один человек погиб
- 08:30 19.06.2021
- Четверо погибли, 17 пострадали при падении самолета L-410 в Кемеровской области
- 00:15 19.06.2021
- Депздрав проводит проверки по сообщениям о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации
- 22:31 18.06.2021
- В Италии не планируется вводить широкомасштабную обязательную вакцинацию
- 21:49 18.06.2021
- СНБО: Из-за выдачи паспортов РФ в Донбассе можно скорректировать Минские соглашения
- 21:36 18.06.2021
- Организованные туристы из России смогут полететь в Турцию уже 22 июня
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать