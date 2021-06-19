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НОВОСТИ

В Москве начинают работать «свободные от коронавируса рестораны»

10:30 19.06.2021 Источник: Эхо Москвы

В Москве начинается эксперимент по работе т.н. «свободных от коронавируса ресторанов». Сообщалось, что раньше с инициативой выступили сами представители бизнеса. В мэрии сказали, что первоначально в таком формате заработают полтора-два десятка заведений.

Рестораны смогут работать после 23:00 при условии, что у всех посетителей есть сертификат о вакцинации от коронавируса. Там также на будет действовать требование о дистанции между столами. Сам сертификат должен подтверждаться специальным цифровым кодом.

Руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк рассказал «Эху Москвы», что в самих ресторанах прививка от коронавируса должна быть у не менее 60 процентов сотрудников.

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