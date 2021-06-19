Военные увеличили группировку для оказания помощи в Крыму до 1,5 тыс. человек - МО РФ
20:30 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны России увеличило численность группировки Черноморского флота, оказывающей помощь в ликвидации последствий подтопления в Крыму, до 1,5 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в субботу в военном ведомстве.
"Для оказания помощи пострадавшим населенным пунктам группировка сил Черноморского флота усилена до 1,5 тыс. человек и свыше 120 единиц автомобильной и специальной техники", - сказали в Минобороны.
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