Военные увеличили группировку для оказания помощи в Крыму до 1,5 тыс. человек - МО РФ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны России увеличило численность группировки Черноморского флота, оказывающей помощь в ликвидации последствий подтопления в Крыму, до 1,5 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в субботу в военном ведомстве.

"Для оказания помощи пострадавшим населенным пунктам группировка сил Черноморского флота усилена до 1,5 тыс. человек и свыше 120 единиц автомобильной и специальной техники", - сказали в Минобороны.