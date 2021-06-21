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ВМФ РФ впервые в новейшей истории проводит учения в центральной части Тихого океана

10:00 21.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Российский флот впервые в новейшей истории проводит учения в центральной части Тихого океана, говорят в министерстве обороны. В маневрах участвуют корабли, подводные лодки, морская авиация. Они уже отработали уничтожение авианосцев условного противника, рассказали в военном ведомстве. Зона учений располагается между Курильскими островами и Гавайями.  Эхо Москвы

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