0
0
0
НОВОСТИ

В США допустили изоляцию Китая при отказе от содействия в поиске истоков коронавируса

10:05 21.06.2021 Источник: Коммерсант.ru

Если Китай не будет способствовать изучению истоков распространения коронавируса, то ему грозит международная изоляция, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сказал, что США дипломатическими способами склоняют КНР к тому, чтобы позволить специалистам «заняться настоящей работой» на территории страны. Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 21.06.2021
ВМФ РФ впервые в новейшей истории проводит учения в центральной части Тихого океана
0
17
09:32 21.06.2021
В Гонконге отменили Марш в поддержку демократии
0
82
09:20 21.06.2021
Cаммит в Женеве не привнес изменений в политику санкций против РФ - Псаки
0
98
09:05 21.06.2021
В Индии выявили новый штамм коронавируса
0
133
09:00 21.06.2021
Вернувшийся в США российский посол приступил к исполнению своих обязанностей
0
127
08:10 21.06.2021
На выборах партии Пашиняна не хватило 0,08% голосов для формирования правительства - ЦИК
0
222
08:00 21.06.2021
В Ялте почти все объекты турсферы заново подключены к электросетям и водоснабжению - мэр
0
187
07:50 21.06.2021
К декабрю 2022 года власти Австралии надеются открыть границы
0
162
07:44 21.06.2021
Аналитики Sova повысили целевую цену по акциям «Роснефти»
0
185
07:40 21.06.2021
За подкуп избирателей японский экс-министр приговорен к штрафу - СМИ
0
173

Возврат к списку