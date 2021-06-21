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Водитель и 9 детей пострадали при столкновении двух автобусов на Кубани

12:20 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девять детей и водитель пострадали при столкновении двух автобусов, в составе колонны перевозивших детей в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В результате ДТП пострадали девять детей, а также водитель. По предварительным данным, дети получили легкие травы", - сказал собеседник агентства.

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