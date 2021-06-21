На Кубани введут обязательную вакцинацию от ковида для работающих с людьми - губернатор
19:20 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Краснодарского края совместно с региональным управлением Роспотребнадзора в ближайшее время введут обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей региона, работающих с людьми, из- за роста заболеваемости, сообщил у себя в телеграм-канале в понедельник глава региона Вениамин Кондратьев.
"К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших. Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми", - говорится в сообщении губернатора.
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