На Кубани введут обязательную вакцинацию от ковида для работающих с людьми - губернатор

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Краснодарского края совместно с региональным управлением Роспотребнадзора в ближайшее время введут обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей региона, работающих с людьми, из- за роста заболеваемости, сообщил у себя в телеграм-канале в понедельник глава региона Вениамин Кондратьев.

"К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших. Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми", - говорится в сообщении губернатора.