В нацпарке "Ергаки" медведь убил подростка

10:05

В национальном парке «Ергаки» возле озера Медвежье медведь задрал 16-летнего подростка. По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, он был в составе туристической группы из 13 человек. Помимо одного погибшего, еще один человек пострадал. СК начал проверку по факту нападения.

На месте находятся четверо спасателей местного ПСО, травмированного туриста и оставшуюся группу спасатели выводят с маршрута.

Как рассказали NGS24.RU в местном отделении охотнадзора, всё произошло еще вчера днем, но сообщение на 112 пришло ночью. Один человек оторвался от группы, двое пошли его искать и обнаружили медведя, который к этому времени уже задрал 16-летнего мальчика и сидел возле трупа. Медведь попытался напасть и на них — один притворился мертвым, и это спасло его от травм, второй пошел на медведя с ножом и смог ранить его, но медведь ранил его в ответ.

По предварительной информации, животное уже убито. ngs24.ru