Кремль поддерживает решительные меры Собянина в связи с пандемией - Песков
16:32 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль поддерживает решительные меры мэра Москвы Сергея Собянина в связи с пандемией, они продиктованы сложной ситуацией. Об этом заявил во вторник ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать новые ограничения, вводимые в столице для борьбы с распространением COVID-19.
"Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией", - заявил представитель Кремля.
Ранее во вторник Собянин в своем блоге сообщил, что ситуация с ковидом в городе остается очень сложной. В связи с этим власти столицы приняли ряд новых мер. Так, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с участием более 500 человек. С 28 июня будет действовать особый порядок работы общепита: кафе и рестораны смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.
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