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Ливни в Крыму повредили дороги примерно на 5,5 млрд руб

21:00 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстановление дорог, поврежденных из-за прошедших в Крыму рекордных ливней, потребует ориентировочно 5,5 млрд рублей, сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов во вторник на заседании оперативного штаба.

"По первоначальным прикидкам, на восстановление, ремонтные дорожные работы необходимо порядка 5,5 млрд рублей", - сказал он.

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