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НОВОСТИ

В мире наблюдается тенденция формирования глобальных коалиций - Шойгу

10:20 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тенденция разделения мира на "своих" и "чужих" наблюдается в мире. Об этом заявил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

"Сегодня на первое место выходит новая тенденция формирования глобальных коалиций, разделившая мир на "своих" и "чужих", - заявил министр.

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