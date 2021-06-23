Нормандский формат по Украине нуждается в новой динамике - Маас

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры в нормандском формате по Украине нуждаются в новой динамике, работа в этом направлении ведется. Об этом заявил в среду в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Минские соглашения должны быть реализованы, в нормандском формате нам нужна новая динамика", - сказал министр.

"Для этого мы в настоящее время работаем над содержательными предпосылками для министерской встречи", - добавил Маас.