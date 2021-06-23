Нормандский формат по Украине нуждается в новой динамике - Маас
13:32 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры в нормандском формате по Украине нуждаются в новой динамике, работа в этом направлении ведется. Об этом заявил в среду в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Минские соглашения должны быть реализованы, в нормандском формате нам нужна новая динамика", - сказал министр.
"Для этого мы в настоящее время работаем над содержательными предпосылками для министерской встречи", - добавил Маас.
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