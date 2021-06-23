Пока сложно говорить о появлении московской мутации коронавируса - центр "Вектор"

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Говорить о появлении специфической московской мутации коронавируса пока сложно, заявили ТАСС в среду в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"В настоящее время сложно судить о появлении четко дифференцируемой московской разновидности нового коронавируса, обладающей значимыми отличительными свойствами", - говорится в сообщении.