Пока сложно говорить о появлении московской мутации коронавируса - центр "Вектор"
14:00 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Говорить о появлении специфической московской мутации коронавируса пока сложно, заявили ТАСС в среду в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
"В настоящее время сложно судить о появлении четко дифференцируемой московской разновидности нового коронавируса, обладающей значимыми отличительными свойствами", - говорится в сообщении.
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