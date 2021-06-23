Cбер и правительство Чувашии будут развивать региональный туризм
19:21 23.06.2021
В ходе Чебоксарского экономического форума «Чувашия. Трансформация» Сбер и правительство Чувашской Республики заключили соглашение о сотрудничестве по развитию регионального туризма. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и председатель кабинета министров Чувашской Республики Олег Николаев. Предмет соглашения – комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года.
Стороны договорились о совместной работе над созданием условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта республики, усилением социально-экономической роли туризма и обеспечением доступности туристических услуг, отдыха и оздоровления жителей региона.
Основными направлениями сотрудничества станут:
– увеличение инвестиционной привлекательности туристской отрасли, темпов развития и модернизации туристской инфраструктуры;
– повышение доступности актуальной статистической информации в условиях возрастающей потребности в объемах и детализации отраслевых данных со стороны участников туристского рынка и органов власти;
– развитие цифровой инфраструктуры и сервисов, цифровых платформ продвижения туристских продуктов и брендов, цифровых средств навигации и формирования туристского продукта.
Также в республике планируется развивать отдельные виды туризма: этнографический, сельский, лечебно-оздоровительный, водно-круизный, экологический, гастрономический и другие. Для этого Сбер и правительство Чувашской Республики совместно рассмотрят возможность реализации соответствующих инвестиционных проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства, с привлечением проектного финансирования Сбера.
«Мы тесно работаем с правительством Чувашии в рамках соглашений по совместной реализации инвестиционных проектов, а также по внедрению новых цифровых технологий в приоритетных сферах экономики, в социальной сфере и государственном управлении. Соглашение о развитии регионального туризма – это новый уровень нашего взаимодействия, новые задачи и возможности для роста. Мы понимаем, что туризм становится все более важным элементом экономического благополучия всей страны. У Чувашии в этом отношении хорошие стартовые позиции, и мы должны сделать все, чтобы по максимуму реализовать потенциал региона», – рассказал Анатолий Попов.
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