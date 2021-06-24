В Москве зарегистрировали 92 смерти из-за ковида за сутки, это максимум с начала пандемии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число умерших из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 92, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего в городе, по данным штаба, умерли 21 778, или 1,66%, заболевших.

За сутки в Москве выявили 8 598 случаев заражения против 6 534 днем ранее, в относительном выражении прирост составил 0,66%. С начала пандемии в столице подтвердили 1 315 841 случай заражения.