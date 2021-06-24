В РФ обнаружено более 16 тыс. мутаций коронавируса - гендиректор центра "Вектор"

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса обнаружено в России. Об этом в четверг сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавируса", - сказал он в Сочи на III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".