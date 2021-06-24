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Россия и Египет согласовывают вопросы безопасности для возобновления чартеров

20:20 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Египет согласовывают вопросы безопасности для возобновления чартерных рейсов между странами. Более того, ведется подготовка указа президента РФ об отмене ограничений. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Мантуров также выразил надежду, что переговоры между сторонами по поставкам самолетов SSJ и МС-21 будут более активными после возобновления чартерных рейсов на курорты Египта.

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