Привиться от COVID-19 можно при любом уровне антител - Представитель ВОЗ в РФ
12:00 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител, прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться", - сказала она.
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