Эсминец ВМС США Ross идет в Черное море
13:01 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в акваторию Черного моря, где пройдут многонациональные военные учения "Си бриз - 2021" (Sea Breeze - 2021). Об этом в субботу сообщил Шестой флот ВМС США на своей странице в "Твиттере".
"Американский ракетный эсминец USS Ross отправился <...> в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze [ВМС] более чем 30 стран со всего мира", - указано в сообщении.
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