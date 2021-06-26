Эсминец ВМС США Ross идет в Черное море

13:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в акваторию Черного моря, где пройдут многонациональные военные учения "Си бриз - 2021" (Sea Breeze - 2021). Об этом в субботу сообщил Шестой флот ВМС США на своей странице в "Твиттере".

"Американский ракетный эсминец USS Ross отправился <...> в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze [ВМС] более чем 30 стран со всего мира", - указано в сообщении.