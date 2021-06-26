Вакцину "Спутник лайт" выпустили в гражданский оборот

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые серии вакцины от коронавируса "Спутник лайт" выпущены в гражданский оборот. Ожидается, что до конца июня в оборот поступит около 2,5 млн доз, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Вчера завершен этап контроля, и первые серии "Спутник лайт" вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот", - сказал он во время посещения городской поликлиники в Белгороде.