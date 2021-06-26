0
0
104
НОВОСТИ

Вакцину "Спутник лайт" выпустили в гражданский оборот

13:15 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые серии вакцины от коронавируса "Спутник лайт" выпущены в гражданский оборот. Ожидается, что до конца июня в оборот поступит около 2,5 млн доз, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Вчера завершен этап контроля, и первые серии "Спутник лайт" вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот", - сказал он во время посещения городской поликлиники в Белгороде.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:35 26.06.2021
Вакцина от COVID-19 не имеют потенциала влиять на беременность - ВОЗ
0
80
13:01 26.06.2021
Эсминец ВМС США Ross идет в Черное море
0
161
12:30 26.06.2021
Мэр Москвы рассказал, зачем нужны QR-коды для посещения ресторанов и кафе
0
225
12:15 26.06.2021
Собянин: Чтобы остановить пандемию, нужно одно - быстрая масштабная вакцинация
0
208
12:10 26.06.2021
Мы в Москве, по сути, заново переживаем пандемию - Собянин
0
196
12:00 26.06.2021
Привиться от COVID-19 можно при любом уровне антител - Представитель ВОЗ в РФ
0
229
11:50 26.06.2021
На борьбу с COVID-19 правительство РФ направит в регионы дополнительно 25 млрд руб
0
198
11:40 26.06.2021
Представитель ВОЗ в России рассказала, как можно остановить пандемию уже в этом году
0
241
11:30 26.06.2021
Число умерших от COVID-19 на 26 июня, 2021 - максимальное с начала года
0
278
10:30 26.06.2021
Посол США в РФ Дж. Салливан обсудит в МИДе визовую политику и нормализацию работы представительств
0
271

Возврат к списку