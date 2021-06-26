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НОВОСТИ

Самовыдвиженца в Госдуму Олега Леонова задержали в центре во время встречи со сторонниками

15:50 26.06.2021

Общественника Олега Леонова, заявившего о намерении баллотироваться в Госдуму по 208 округу Москвы задержали в центре города во время встречи со сторонниками на Хохловской площади. Как сообщил сам Леонов, полицейские объяснили задержание нарушением порядка организации и проведения массовых мероприятий.

«Меня везут в отдел. Пока не знаю, куда именно. Полицейские меня задержали, когда я общался со сторонниками. Мы встретились на Покровке, чтобы обсудить кампанию по сбору подписей. Через полчаса подошли сотрудники, сказали, что у нас несанкционированное мероприятие, проверили мой рюкзак, забрали документы и отвели в полицейскую машину. Мы решили провести первое собрание на свежем воздухе, не нарушая коронавирусные требования. Но это не понравилось кому-то. Как в таких условиях нормально проводить кампанию?», - задаётся вопросом Леонов.

Общественник отметил, что на встречу в "Яму" пришли примерно 70 человек, несколько больше, чем планировалось. Однако московские требования на ограничение массовых мероприятий не нарушались, уверен политик, поскольку сейчас в одном месте одновременно не могут собираться не более 500 человек. Леонов поблагодарил своих сборщиков подписей, которым приходится работать в сложных условиях из-за аномальной жары в Москве.
Напомним, 23 июня Олег Леонов сообщил о начале сбора подписей, он намерен попробовать свои силы на выборах в Государственную Думу, чтобы решить проблемы ЦАО.

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