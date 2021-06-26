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Беременность в результате изнасилования в РПЦ не считают причиной для аборта

18:29 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь (РПЦ) не считает беременность в результате изнасилования поводом для аборта. Такое мнение выразил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала "Россия-24".

"Мнение церкви заключается в том, что если даже девушка забеременела в результате изнасилования, это не причина для того, чтобы делать аборт", - сказал он.

Митрополит добавил, что РПЦ имеет опыт работы с изнасилованными девушками, которые решили не прерывать беременность, и впоследствии ребенок принес им счастье. "С точки зрения церкви, каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие", - отметил он.

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