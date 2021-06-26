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В Гагрском районе скорый поезд "Москва - Сухум" столкнулся с трактором

20:00 26.06.2021 Источник: Интерфакс

Скорый поезд "Москва - Сухум" столкнулся в Гагрском районе с трактором, который расчищал территорию, прилегающую к железнодорожному полотну.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, поезд с рельсов не сошел, однако локомотив получил повреждения. До прибытия резервного локомотива из Адлера движение поезда остановлено.

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