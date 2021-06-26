Ежедневно в Москве госпитализируют около 2 тыс человек -Собянин
22:19 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией госпитализируют в столице ежедневно. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы госпитализируем в сутки около 2 тысяч человек. Только госпитализируем. А сколько людей приезжают для того, чтобы осмотреть больного, привести его в КТ-центр, сделать снимки <...>. Конечно, [это] создает огромное напряжение для медицинской системы. Но сейчас она нормализована практически полностью", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
Он уточнил, что в Москве развернули 20 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. "Сегодня заняты чуть больше 14 [тыс. коек], приближается к 15 тысячам. Большой объем. Мы уже привыкли к таким большим цифрам. У нас вообще коек в системе здравоохранения Москвы, которые работают на экстренную плановую помощь, всего 35 тысяч. А тут 20 тысяч созданы только для ковида", - отметил мэр.
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