Ежедневно в Москве госпитализируют около 2 тыс человек -Собянин

22:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией госпитализируют в столице ежедневно. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы госпитализируем в сутки около 2 тысяч человек. Только госпитализируем. А сколько людей приезжают для того, чтобы осмотреть больного, привести его в КТ-центр, сделать снимки <...>. Конечно, [это] создает огромное напряжение для медицинской системы. Но сейчас она нормализована практически полностью", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он уточнил, что в Москве развернули 20 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. "Сегодня заняты чуть больше 14 [тыс. коек], приближается к 15 тысячам. Большой объем. Мы уже привыкли к таким большим цифрам. У нас вообще коек в системе здравоохранения Москвы, которые работают на экстренную плановую помощь, всего 35 тысяч. А тут 20 тысяч созданы только для ковида", - отметил мэр.