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НОВОСТИ

«Оренбургнефть» начала контролировать уровень парниковых газов с помощью беспилотников

20:04 01.07.2021

Входящая в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти» компания «Оренбургнефть» стала использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для того, чтобы контролировать уровень парниковых газов на своих объектах подготовки нефти и газа. Мониторинг ведется при помощи дистанционных лазерных газоанализаторов, установленных на беспилотниках. Они в режиме реального времени передают на наземную станцию управления сведения о возможном содержании метана в разных слоях воздуха. После посадки аппарата и последующей обработки данных специалисты составляют фотоплан и тепловую карту в случае выявления отклонений.

Предполагается, что мониторинг будет проводиться на производственных объектах «Оренбургнефти», причем применение БПЛА поможет контролировать отдаленные и труднодоступные производственные участки.  У специалистов компании уже есть большой опыт применения беспилотников для мониторинга состояния объектов нефтегазодобычи. За три года летательные аппараты провели в воздухе более 10 000 часов, совершив не менее 4 200 вылетов и обследовав примерно 500 тыс. км трубопроводов и нефтегазодобывающих объектов.

Отметим, что  «Роснефть»  уделяет большое внимание сокращению влияния своих предприятий на окружающую среду. Компания приняла и выполняет специальную комплексную программу по сокращению выбросов парниковых газов. Внедрение инновационных средств мониторинга, таких как беспилотные летательные аппараты, лазерные и тепловизионные приборы сканирования, ультразвуковые детекторы – позволяют минимизировать воздействие на экологию.

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