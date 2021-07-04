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НОВОСТИ

На юго-западе крыма жителей эвакуируют из-за наводнения

15:00 04.07.2021 Источник: Интерфакс

Спасатели эвакуируют жителей подтопленных домов одного из сел Бахчисарайского района Крыма, сообщил журналистам начальник главного управления МЧС России по республике Аркадий Ожигин.

"В населенном пункте Куйбышево прошла волна воды, подтоплено более 50 частных домовладений... Совместно с органами местного самоуправления проводится работа по эвакуации населения из подтопленных домов", - сказал Ожигин.

Он призвал всех жителей района, чьи дома находятся рядом с руслами рек, в том числе пересохших, покинуть участки. Развернуты пункты временного размещения.

В Крыму с начала лета идут дожди. Очередное штормовое предупреждение объявлено на выходные и ближайший понедельник.

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