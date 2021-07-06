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В Афганистане сообщили подробности ухода американцев с авиабазы в Баграме

10:20 06.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Афганские военные рассказали о внезапном уходе американцев с авиабазы в Баграме. Агентство Associated Press сообщает, что это произошло на прошлой неделе ночью.

Силы США ушли, отключив электричество и не уведомив об этом нового афганского командира базы. Прежде, чем местная армия смогла взять аэродром под контроль, его успели ограбить мародеры.

Центральное командование вооруженных сил США сообщало, что Вашингтон вывел больше половины военного контингента, располагавшегося в Афганистане. После того, как западные силы начали покидать страну, там резко активизировались талибы.  Эхо Москвы

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