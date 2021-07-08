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Запад любыми средствами будет добиваться сдерживания России, уверены в Кремле

14:12 08.07.2021 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в стремлении Запада добиться сдерживания России, используя для этого любые средства.

В ходе общения с журналистами у него поинтересовались, фиксируют ли в Кремле попытки повлиять на предстоящие думские выборы из-за рубежа.

"Хочу вам напомнить заявления и наших европейских визави, и наших визави в США, и наших оппонентов в НАТО и так далее о том, что линия на сдерживание России является абсолютной константой в их внешней политике", - ответил Песков.

"Разумеется, при такой линии для них, что называется, все средства хороши. Мы отдаем себе отчет, розовые очки не носим и постоянно чувствуем на себе эти попытки сдерживания", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

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