В спальных районах столицы должны быть бесплатные детские секции, считает Анатолий Вассерман

12:04

Фото Алены Куреновой

Аналитик и публицистна встрече с инициативными жителями Восточного административного округа говорил о необходимости увеличения числа существующих бесплатных секций и кружков на базе многофункциональных центров.

«Я часто общаюсь с москвичами. Отсутствие нормального досуга у детей и подростков – довольно распространенная проблема, с которой ко мне обращаются люди. В спальных районах жители страдают от отсутствия выбора бесплатных секций. Многодетные семьи не могут позволить себе дорогостоящие кружки. Этот вопрос пора решать в масштабе города», — обращает внимание публицист.

Он уверен, что в вопросе о новых культурных учреждениях спальных районов столицы необходимо, в первую очередь, учитывать потребности жителей. «В обязательном порядке нужно добиваться более выделения помещений для бесплатных кружков и секций. Детям и подросткам нужно дать возможность интересного и разнообразного досуга. И важно, чтобы он был бесплатным».

Также, по его глубокому убеждению, места, предназначенные для времяпрепровождения подростков должны отвечать современным требованиям и учитывать потребности самих подростков.

«Хотелось бы, чтобы молодежный центр стал не только местом для встреч, но и пространством с возможностью самореализации. Тогда подростки используют свободное время для обретения новых знаний и умений», — сказал Анатолий Вассерман в заключение.