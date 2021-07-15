В Японии выявили заражение коронавирусом у сотрудника олимпийской сборной РФ - Kyodo

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятидесятилетний сотрудник олимпийской сборной России, который в настоящее время находится в городе Мунаката на юго-западе Японии, заразился новым коронавирусом. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило агентство Киодо.