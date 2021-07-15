В Японии выявили заражение коронавирусом у сотрудника олимпийской сборной РФ - Kyodo
14:12 14.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятидесятилетний сотрудник олимпийской сборной России, который в настоящее время находится в городе Мунаката на юго-западе Японии, заразился новым коронавирусом. Об этом в среду со ссылкой на источники сообщило агентство Киодо.
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