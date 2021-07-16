Общественные инспекторы могут оказать помощь лесничим, считает Тимофей Баженов
10:17 16.07.2021
|Фото Максима Манюрова
«С травяными палами надо бороться жестко и проводить разъяснительную работу среди населения. Объяснять, что, поджигая траву, люди наносят вред всей экосистеме. Параллельно с расширением полномочий лесничих, считаю, что необходимо восстановить институт общественных инспекторов, которых можно будет активно привлекать к контролю лесных и сельскохозяйственных угодий. Общественных инспекторов можно будет наделить полномочиями, позволяющими пресекать и фиксировать незаконные поджоги сухостоя», — заявил общественник.
Телеведущий уделил особенное внимание проблеме сжигания сухой травы, как основной причине возникновения лесных пожаров. Кроме того, пожар уничтожает всю флору и фауну, и сильно ухудшает качество почвы.
Общественный лидер считает предоставление лесным инспекторам дополнительных полномочий, в том числе и право составления протоколов о нарушении административного кодекса страны, той мерой, при помощи которой будет легче предотвратить пал травы и лесные пожары.
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