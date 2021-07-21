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НОВОСТИ

Доля привившихся от ковида меньше всего среди россиян от 18 до 29 лет - Голикова

20:00 21.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля привившихся от коронавирусной инфекции ниже всего среди россиян в возрастной категории от 18 до 29 лет. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Наибольшую долю от числа вакцинированных составляют лица в возрасте старше 60 лет - это 31,4%. На втором месте - граждане 40-49 лет, на третьем - 30-39 лет. Самый низкий процент вакцинации наблюдается у граждан в возрасте от 18 до 29 лет", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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