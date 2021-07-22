На Мадагаскаре было предотвращено покушение на президента страны
12:20 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура Мадагаскара заявила о предотвращении в четверг покушения на президента страны Андри Радзуэлину. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.
Согласно его сведениям, были арестованы несколько человек - как граждане Мадагаскара, так и иностранцы.
Как сообщил агентству дипломатический источник, среди задержанных двое французов.
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