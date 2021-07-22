Россия никогда не использовала энергоносители в качестве "оружия" - посол РФ в ФРГ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия никогда не использовала энергоносители в качестве "оружия" и инструмента давления, стилистика соглашения между ФРГ и США по "Северному потоку - 2" неприемлема. Об этом заявил в четверг посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

"Крайне удивлены содержанием и тональностью опубликованного 21 июля "Совместного заявления США и ФРГ о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целей", - отмечается в комментарии дипломата для ТАСС. Он указал, что "документ наполнен одиозными пассажами об "агрессии и деструктивной деятельности" России".

"Россия никогда не использовала энергоносители в качестве "оружия" и инструмента давления", - подчеркнул Нечаев. "Полагаем такую стилистику международного общения неприемлемой", - заметил он. "Россия - не та страна, которой можно выдвигать ультиматумы, принимать за нее решения или надменно возлагать на нее обязанности. Мы способны определять свою политику, в том числе энергетическую, суверенно, без вмешательства извне, основываясь на собственных интересах и опыте многолетнего взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами", - особо подчеркнул посол РФ в ФРГ.