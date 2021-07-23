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НОВОСТИ

На выборах в Москве QR-коды использоваться не будут - Венедиктоов

14:15 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 3,6 тыс. избирательных участков в Москве будут открыты для очного голосования жителей в сентябре. Избирателям не потребуется предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию или отрицательный ПЦР- тест, для прохода на участок. Об этом сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Использовать систему QR-кодов для организации входа избирателей на участки в Москве этой осенью не планируется. Всего будет работать около 3,6 тыс. участков, также будет организовано онлайн-голосование", - сказал Венедиктов.

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