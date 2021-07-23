Олимпийские игры в Токио официально открыты

17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия XXXII летней Олимпиады проходит на Национальном стадионе в Токио без зрителей.

"XXXII летние Олимпийские игры объявляю открытыми", - заявил император. В связи с ограничениями из-за пандемии на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц.