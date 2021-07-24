Предложения "Газпрома" о закупках газа для Украины неприемлемы - глава "Нафтогаза"
17:00 24.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предложения "Газпрома" о сохранении транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для страны неприемлемы. Об этом в субботу заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, прокомментировав заявление председателя правления Газпрома Алексея Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа.
"Во-первых, это (заявление Алексея Миллера - прим. ТАСС) можно совместить с предыдущими заявлениями (президента РФ Владимира) Путина, фактически в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности <...> включали бы и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит", - утверждал Витренко в эфире программы "Украина сегодня" на телеканале "Украина 24".
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