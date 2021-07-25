Во время награждения на Играх в Токио спортсменам разрешали снимать маски на 30 секунд
16:20 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно этому документу, в ходе церемонии после исполнения национальных гимнов, атлеты смогут на 30 секунд снять маски. Для этого им будет подан специальный знак. При этом каждый спортсмен должен будет обязательно оставаться на своей ступени пьедестала. После фотографирования с медалями они вновь будут обязаны надеть маски.
МОК также разрешил серебряным и бронзовым медалистам подниматься на верхнюю ступень пьедестала для группового снимка с победителем. Однако в этот момент все спортсмены должны быть в масках.
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