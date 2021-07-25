0
0
106
НОВОСТИ

Во время награждения на Играх в Токио спортсменам разрешали снимать маски на 30 секунд

16:20 25.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спортсмены на летней Олимпиаде в Токио смогут временно снимать маски для фотографирования на пьедестале во время награждения. Соответствующий протокол утвердил в воскресенье Международный олимпийский комитет (МОК), сообщается на сайте организации.

Согласно этому документу, в ходе церемонии после исполнения национальных гимнов, атлеты смогут на 30 секунд снять маски. Для этого им будет подан специальный знак. При этом каждый спортсмен должен будет обязательно оставаться на своей ступени пьедестала. После фотографирования с медалями они вновь будут обязаны надеть маски.

МОК также разрешил серебряным и бронзовым медалистам подниматься на верхнюю ступень пьедестала для группового снимка с победителем. Однако в этот момент все спортсмены должны быть в масках.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:15 25.07.2021
Начались испытания на людях японского препарата для лечения заразившихся коронавирусом
0
51
16:30 25.07.2021
Украина ежегодно получает около 750 млн долларов от США
0
135
15:10 25.07.2021
Из-за тайфуна "Иньфа" эвакуировано более 360 тысяч человек из прибрежных районов Шанхая
0
214
14:21 25.07.2021
Толстой заявил о необходимости внедрить Стандарт безопасных выборов в Москве
0
273
14:20 25.07.2021
В Петербурге и Кронштадте завершился главный военно-морской парад
0
304
14:10 25.07.2021
В возрасте 69 лет умер глава НМИЦ гематологии Минздрава РФ Валерий Савченко
0
271
13:58 25.07.2021
Светлана Разворотнева: Мы верим в нашу олимпийскую сборную
0
255
13:20 25.07.2021
В спуске на воду супертраулера новейшего поколения принимает участие президент РФ
0
335
13:10 25.07.2021
Почти 7 тонн помощи доставлено в отрезанные наводнением населенные пункты Забайкалья - МЧС
0
276
12:49 25.07.2021
Московских учителей обязали сделать прививку от COVID-19
0
311

Возврат к списку