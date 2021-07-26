В США в результате инцидентов со стрельбой за неделю погибли 430 человек

08:50 Источник: РОСБАЛТ

В США за неделю с 17 по 23 июля произошло 915 случаев стрельбы. В результате инцидентов погибли 430 человек и 1 007 получили ранения, передает телеканал NBC News со ссылкой на данные организации Gun Violence Archive.

По информации канала, это максимальное число случаев за неделю с начала подсчетов организации.