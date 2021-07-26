Мишустин посещает те регионы РФ, которые считает необходимым - Песков о поездке на Итуруп

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершает рабочие поездки в те регионы страны, которые считает необходимым посетить и над развитием которых предстоит работать в том числе вместе с зарубежными партнерами. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поездку главы российского кабмина на остров Итуруп, входящий в Курильский архипелаг.

"Что касается поездки председателя правительства на Итуруп, то это председатель правительства России, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами предстоит много работать", - сказал представитель Кремля.