Мишустин посещает те регионы РФ, которые считает необходимым - Песков о поездке на Итуруп
13:00 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершает рабочие поездки в те регионы страны, которые считает необходимым посетить и над развитием которых предстоит работать в том числе вместе с зарубежными партнерами. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поездку главы российского кабмина на остров Итуруп, входящий в Курильский архипелаг.
"Что касается поездки председателя правительства на Итуруп, то это председатель правительства России, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами предстоит много работать", - сказал представитель Кремля.
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