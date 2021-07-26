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Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди - указ Путина

17:00 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети-инвалиды и их сопровождающие должны будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в указ 1992 года о мерах господдержки инвалидов. Там было указано, что вне очереди на предприятиях торговли и общественного питания, в ЖКХ, учреждениях здравоохранения, образования и культуры и в других организациях обслуживаются инвалиды I и II групп.

Новым указом президента к этим категориям отнесены также "дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей".

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