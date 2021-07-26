Российские гимнасты стали победителями Олимпийских игр в командном многоборье
16:32 26.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье.
Россияне в сумме за пять упражнений получили 262,500 балла. Второе место заняла команда Японии (262,397), третьими стали китайцы (261,894).
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