Германия: пенсионер пожертвовал 1 млн евро пострадавшим от наводнения
08:52 27.07.2021 Источник: MIGnews
Житель немецкого города Мюнстер Хорст Эшлер передал 1 миллион евро на помощь гражданам Германии, которые пострадали от недавних разрушительных наводнений, сообщает издание Antenne Munster.
Эшлер, которому 82 года, отметил, что эти средства он жертвует для тех, кто потерял все, а у него есть деньги на жизнь и он может помочь другим.
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