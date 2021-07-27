Германия: пенсионер пожертвовал 1 млн евро пострадавшим от наводнения

08:52 Источник: MIGnews

Житель немецкого города Мюнстер Хорст Эшлер передал 1 миллион евро на помощь гражданам Германии, которые пострадали от недавних разрушительных наводнений, сообщает издание Antenne Munster.

Эшлер, которому 82 года, отметил, что эти средства он жертвует для тех, кто потерял все, а у него есть деньги на жизнь и он может помочь другим.